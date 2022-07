Lukaku, Ziyech e dintorni: quando il procuratore diventa un optional

Se vuoi essere felice, devi cambiare procuratore e magari fare tutto da solo. Non è una semplice provocazione, piuttosto realtà. Il campo principale è Romelu Lukaku che ha deciso di lasciare il suo agente storico Federico Pastorello per affidarsi a un avvocato (Sebastien Ledure) e rendere più semplice il suo ritorno all’Inter. Romelu ci ha messo del suo, lottando come un leone pur di convincere il Chelsea a lasciarlo andare. Ma per Lukaku era troppo importante tagliare con il passato, decidendo da solo e senza alcun tipo di condizionamento. La stessa cosa ha fatto nelle ultime ore il signor Ziyech che si è congedato dalla sua storica agenzia e ha reso pubblica una cosa molto originale. Della serie: chi ha intenzione di fare una proposta scriva una email, l’indirizzo si può recuperare sul profilo dell’esterno marocchino che – tra gli altri – piace molto al Milan. Anche De Bruyne in passato ha fatto la stessa scelta: dovremmo dire “meglio soli che male accompagnati”, ma è un semplice commento ironico. All’interno di una realtà che, chissà, potrebbe diventare una moda.

Foto: twitter Inter