Lukaku: “Troppo importante vincere. Barella? È il primo che porterei in guerra”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Romelu Lukaku, match winner della sfida contro il Porto, ha così parlato al termine del successo dell’Inter: “Era troppo importante vincere, volevamo anche fare il secondo gol. Ho passato dei mesi complicati, sono contento di essere a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi. Non sono individualista, voglio fare il meglio per l’Inter. Sono contento della vittoria e vogliamo continuare così”. E sull’assist di Nicolò Barella: “Ho sempre detto che se vai in guerra il primo che devi prendere è Nicolò, sono contento per il suo assist”.

Foto: Instagram Inter