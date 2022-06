Lukaku: “Tornare è un’emozione forte. Spero di fare ancora meglio di quanto fatto in passato”

Romelu Lukaku ha parlato a Inter TV dopo l’ufficialità del suo passaggio in nerazzurro.

L’attaccante belga, molto emozionato, ha ringraziato la società per la fiducia e non vede l’ora di dare una mano all’Inter per riprendersi lo scudetto perso la scorsa stagione.

Queste le sue parole: “È un’emozione forte, penso che quella che ho vissuto un anno fa con questa squadra sia stata una bella storia. Per la squadra, per i tifosi e anche per me personalmente. L’Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Adesso è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, sperando di fare meglio di prima”.

Un ringraziamento a vecchi e nuovi compagni: “Li ringrazio tutti perché io volevo tornare qui, ma anche loro hanno spinto tanto per il mio ritorno. Devo ringraziarli perché per me sono come una famiglia: sono miei fratelli”.



Foto: Instagram Lukaku