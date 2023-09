Lukaku sull’arrivo a Roma: “Vivo per provare queste emozioni”

Romelu Lukaku è stato il grande colpo in attacco della Roma. Il club giallorosso ha condiviso poco fa su YouTube un video backstage delle prime 24 ore del belga in città, compreso lo shooting fotografico al Colosseo: “Sai cosa è bello? Che i tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa bene a tutti noi”

Poi ha proseguito: “Cosa ho provato quando i tifosi sbattevano contro la grata all’aeroporto? Tante cose positive, questo è ciò che vuoi vivere quando giochi a calcio. Vivi per provare queste emozioni”. E sul Colosseo: “Bello da vedere, è stata la prima volta per me perché non c’ero mai stato. Ora posso vedere il simbolo di Roma, è un momento che aspettavo da tanti anni perché quando ero piccolo era impossibile vederlo. Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere ai miei figli”.

Foto: Instagram Lukaku