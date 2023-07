Lukaku sui social: “Non fidarti di nessuno”. Poi elimina la storia

Romelu Lukaku continua nelle sue polemiche, senza un dichiarato bersaglio, tramite social. Attraverso le proprie Instagram stories, l’attaccante belga ora in forza al Chelsea ha pubblicato una foto di una canzone in riproduzione sulla sua auto, allegando come messaggio “Trust nobody”, ovvero “Non fidarti di nessuno”, con accanto le emoticon che indicano il gesto della chiacchiera. Un probabile riferimento alle tante voci che lo stanno riguardando in queste ore, dopo il sorprendente addio all’Inter. Una storia che il centravanti belga ha poi rimosso dal proprio profilo Instagram.

Foto: Instagram Lukaku