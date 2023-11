Lukaku su Bakayoko: “Penso che sarà migliore di me a lungo termine. Per lui il limite è il cielo”

Il calcio belga ha un nuovo talento, si tratta di Johan Bakayoko, attaccante del PSV, di origini africane. Il giocatore, ha ricevuto la benedizione di Romelu Lukaku, leader del Belgio, che ne ha così parlato in merito, in conferenza stampa: “Bakayoko? Ha imparato che le statistiche sono importanti. Ora dà più assist e segna di più, si sta mettendo di più sotto i riflettori. Gli ho detto che penso che sia un bravo giocatore e che diventerà un giocatore di livello mondiale se riuscirà a coniugare la sua fantasia e creatività con le statistiche, i numeri. Per lui il cielo è il limite. Penso davvero che sarà migliore di me a lungo termine. Anche Jérémy Doku, possono diventare i nuovi leader della squadra”.

Foto: Instagram Belgio