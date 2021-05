Lukaku: “Siamo molto forti. Siamo pronti per aprire un ciclo”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha vinto il premio miglior gol dell’Inter durante la cerimonia di consegna del Premio Gentleman 2020/2021. Il gol in questione è quello segnato nel derby di ritorno contro il Milan, vinto dai nerazzurri 3-0.

Lukaku, per l’occasione, ha parlato del gol e dello scudetto vinto. Queste le sue parole: “E’ stato un gol molto bello perché abbiamo vinto. Sono felice per i giocatori, per l’allenatore, per lo staff, per la società e per gli interisti nel mondo. Siamo pronti ad aprire un ciclo? Sì, penso sia un buon momento per noi. Siamo veramente forti, abbiamo un buon allenatore e una buona società e speriamo di proseguire così”.