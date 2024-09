Lukaku si prende il Napoli: 2 assist e un gol nel 4-0 di Cagliari. Azzurri momentaneamente in testa

Il Napoli supera la prova del 9, vince, anche soffrendo, a Cagliari, con un netto e forse troppo largo 3-0, in casa del Cagliari in partita e pericoloso fino al 67′, una gara che ha visto un lunghissimo primo tempo, interrotto per circa 8 minuti per lancio di fumogeni e petardi da parte di entrambe le tifoserie.

Il Napoli inizia bene, chance con Kvara dopo alcuni minuti. Poi al 18′ il gol del vantaggio azzurro. Azione di Lobotka, scarico per Lukaku che serve Di Lorenzo, il capitano calcia di sinistro, palla deviata da Mina che spiazza Scuffet, 1-0 Napoli. I partenopei sfiorano il 2-0 con Politano, murato da Scuffet. Poi intorno alla mezz’ora il lancio di fumogeni e petardi, minaccia di sospendere la gara, dopo diversi minuti torna la calma e si riparte. Il Cagliari reagisce, grande chance al 37′ con Mina, su calcio piazzato, colpo di testa del colombiano, vola Meret. Ancora il Cagliari sfiora il pareggio, in pieno recupero, all’8′ minuto, con il grande ex Gaetano che sfiora il palo. Brividi ancora alla fine con una traversa ancora di Mina. Finisce il primo tempo col Napoli avanti 1-0. Ma il Cagliari è vivo.

Nel secondo tempo, grande Cagliari in campo, il Napoli soffre. Suto occasione per Piccoli, paratona di Meret a impedire il pareggio. Ancora Cagliari, che attacca, conclusione da fuori di Marin, traversa clamorosa. Nel momento migliore dei sardi, grande ripartenza del Napoli, al 67′. Lukaku serve Kvaratskhelia in profondità, il georgiano non sbaglia per il 2-0 partenopeo.

Il Cagliari sparisce dal campo, errore di Scuffet sul rinvio, palla regalata a Kvara che stavolta restituisce il favore a Lukaku che segna il 3-0. Secondo gol consecutivo, due assist, insomma, Lukaku è già un fattore. Di fatto la gara si chiude qui, il Cagliari ci prova almeno a segnare un gol, che meriterebbe, ma non riesce. Il gol lo fa il Napoli nel recupero, colpo di testa di Buongiorno per il 4-0.

Il Napoli vince, scavalca Juve e Torino salendo a 9 punti in vetta, in attesa dell’Inter.

Foto: Instagram Serie A