Lukaku: “Scudetto ottenuto con duro lavoro, sudore e sacrificio. Amicizia con Jay-Z fondamentale per arrivare al top”

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku si è raccontato tra musica e scudetto: “La musica è un modo per tenere connesso me stesso con le difficoltà che ho passato nella mia esistenza, con tutto il mio vissuto. È importantissima: non solo un hobby, ma una parte di me. L’amicizia con Jay-Z? Mi ha insegnato come stare al top, come diventare un vincente. Ricordo quando mi ha detto ‘Se davvero pensi che l’Inter sia lo step da fare per vincere, fallo’. Durante il primo anno io e i miei compagni siamo arrivati a un passo dal successo, ma nell’ultima stagione ce l’abbiamo fatta con duro lavoro, pazienza , sudore e sacrificio. Proprio la via che Jay mi aveva indicato“.

Foto: Twitter Inter