Lukaku-Roma no stop! Il falso indizio di ieri sera. E il ruolo decisivo di Mou

Romelu Lukaku si avvicina sempre più alla Roma, a conferma che quelli di ieri erano soltanto depistaggio e qualcuno c’è cascato. L’operazione ritenuta “difficilissima, quasi impossibile” di ieri evidentemente non era tale, bisognava soltanto aspettare. Altrimenti non ci saremmo svegliati con le notizie concrete, quelle di stamattina presto, di un’apertura al prestito da parte del Chelsea. Il ruolo di Mourinho, certo, è stato fondamentale perché nessuno come lui entra nelle corde degli indiziati di spessore a vestire la maglia giallorossa. Ma hanno avuto un ruolo fondamentale anche i rapporti tra le due proprietà americane, non si discute. Il calciomercato è bello per le virate: chi fino a 48 ore parlava concretamente di uno scambio Lukaku-Vlahovic tra Juve e Chelsea ha cambiato rotta, buttandosi sull’autostrada giallorossa. La stessa rotta che avrebbe cambiato il Chelsea nell’ultima settimana di mercato se non fosse riuscito a risolvere prima il quiz Lukaku. Con automatico passaggio al prestito con diritto di riscatto che tra proprietà amiche può diventare anche prestito secco. Tutto il resto sta andando in discesa, con missione giallorossa in corso a Londra, considerato che Lukaku avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di non andare in Arabia. E la Roma di Mourinho è, sarebbe, sarà un’occasione importante per lasciarsi alle spalle un’estate difficilissima.

Foto: Instagram Inter