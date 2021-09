Lukaku ritrova la Juve: nei suoi precedenti un solo gol ai bianconeri

Quella tra Juventus e Chelsea sarà anche la sfida di Romelu Lukaku che ritrova i bianconeri dopo la sua avventura in Italia tra le fila dell’Inter. Il bomber belga, in passato, ha affrontato per cinque volte la retroguardia bianconera la con maglia neroazzurra: in totale ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. A livello realizzativo ha messo a segno una sola rete alla Juve, nel match del maggio scorso perso dall’Inter per 3-2. Adesso ritornerà con il Chelsea, in un palcoscenico diverso quale la Champions League e l’attenzione sarà tutta su di lui.

Foto: Twitter Chelsea