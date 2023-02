Lukaku ricorda Atsu: “È stato fantastico starti vicino, ti vorrò sempre bene”

Romelu Lukaku, dopo essersi sbloccato su calcio di rigore, ha voluto dedicare un pensiero sui social a Christian Atsu, l’attaccante ghanese deceduto nel terremoto in Turchia. I due sono stati compagni di squadra ai tempi dell’Everton: “Riposa sereno, fratello. Questa è una cosa difficile da accettare. È stato fantastico starti vicino. Sei stato umiltà e amore per Dio per come ti allenavi e per l’amore che provavi per la tua famiglia e i tuoi figli. Il Signore dia la forza a loro e benedica la tua anima. Ti vorrò sempre bene”.

Foto: Instagram Lukaku