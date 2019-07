Lukaku, parla l’agente: “L’Inter ci sta provando seriamente, ora bisogna muoversi”

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia all’uscita della sede dell’Inter: “Non ci sono novità, solo una chiacchierata per capire meglio la situazione. Tempi lunghi? Non li decidiamo noi, chiaro che per prendere Romelu ora bisogna muoversi. I nerazzurri ci stanno provando seriamente, ma per la fumata bianca bisogna muoversi. Cifre? Non le sappiamo noi, va chiesto ai diretti interessati. Credo comunque sia un obiettivo dichiarato dall’Inter. Non è detto che però venga centrato. Lukaku resta un sogno difficile”, le sue parole.

Foto: Twitter personale Lukaku