Lukaku oggi torna ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile

Torna a lavorare Romalu Lukaku, dopo la delusione di Qatar 2022, l’attaccante belga è completamente a disposiozione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. L’attaccante per la prima volta si allenerà in gruppo, dopo essere rientrato nell’ultima gara della fase a gironi del Mondiale (che lo ha visto protagonista in negativo). Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lukaku ha a disposizione circa 25 giorni per ritrovare la giusta condizione per arrivare pronto alla gara del 4 gennaio che vedrà l’Inter opposta al Napoli.

Foto: Instagram Inter