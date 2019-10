Lukaku, numeri da urlo in trasferta: eguagliato Milito

Romelu Lukaku si è già preso l’Inter. E i numeri sono tutti a favore del gigante belga: l’ex attaccante del Manchester United ha infatti eguagliato Diego Milito nelle prestazioni in trasferta. Come riporta Opta, l’ultimo ad aver segnato 4 o più gol nelle prime 4 partite in trasferta in campionato fu proprio il Principe argentino nel novembre 2009. Oggi con la doppietta al Sassuolo, Lukaku ha portato a casa anche questo obiettivo dopo le reti realizzate in precedenza a Cagliari e a San Siro in Milan-Inter.

Foto: Twitter ufficiale Inter