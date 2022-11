Lukaku non recupera per le prime due partite: l’obiettivo è averlo con la Croazia alla terza giornata

Romelu Lukaku, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori in questi mesi, continua la sua rincorsa ai Mondiali ma non sarà a disposizione del ct Martinez sia per la gara d’esordio di mercoledì contro il Canada sia per quella successiva contro il Marocco.

A questo punto, l’obiettivo del CT Martinez, a meno di ulteriori complicazioni, è quello di avere a disposizione l’interista per la terza gara dei Mondiali, quella sulla carta più difficile, in programma l’1 dicembrecontro la Croazia, che potrebbe essere lo spareggio per il primo posto del girone.

Foto: twitter Nations League