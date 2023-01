Lukaku non ha dubbi: “Sarà Henry il prossimo allenatore del Belgio”

Dopo l’addio di Roberto Martinez al termine dell’esperienza in Qatar, la panchina del Belgio è ancora libera. Durante l’intervista concessa a Sky Sport, Romelu Lukaku ha rivelato chi – secondo lui – sarà il prossimo commissario tecnico dei Diavoli Rossi: “Per me Henry è il prossimo allenatore del Belgio. Non ci sono dubbi. Io lo dico apertamente: lui sarà il prossimo ct. Ha il rispetto di tutti i giocatori, ha vinto tutto. Sa allenare, sa che dobbiamo fare per arrivare lì. Conosce la squadra, il campionato, lo staff. Per me lui è l’allenatore ideale per la nostra nazionale. Poi non so chi prenderanno. Ma non credo che il Belgio debba ripartire da zero. Fin qui questa generazione non ha vinto ma dobbiamo continuare a cercare di vincere. Lui vuole vincere, e io non penso che la federazione vada a prendere un allenatore che vuole cambiare tutto e ripartire da zero. Per me non ne vale la pena”.

Foto: Metro