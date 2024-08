Lukaku-Napoli e Chiesa-Barcellona: gli aggiornamenti

Romelu Lukaku al Napoli va avanti no stop, possibile un vertice nelle prossime ore, con le evidenti difficoltà di dover fare tutto e subito. Il Napoli non ha altra soluzione che accettare le condizioni del Chelsea: obbligo di riscatto a condizioni semplicissime per un totale di 35 milioni. Non ci sono altre strade per non farlo diventare un tormentone all’interno di un vicolo cieco infinito. Capitolo Chiesa: il Barcellona avrebbe dovuto presentare oggi un’offerta, ha preannunciato una prima proposta da 11-12 milioni più bonus che per la Juventus deve essere leggermente ritoccata. Oggi comunque il Barcellona si è dedicato alle operazioni in uscita (Faye in testa), in modo da liberarsi il più possibile per poi andare all’assalto del figlio d’arte.

Foto: Instagram Roma