Lukaku-Mkhitaryan-Lautaro, tris Inter all’Udinese (3-1)

Dopo il pareggio di Marassi, l’Inter riparte subito e si impone per 3-1 sull’Udinese a San Siro. Partono meglio i nerazzurri di Simone Inzaghi ed è subito all’8′: Udogie sbilancia Barella lanciato a tu per tu con Silvestri, per il direttore di gara non c’è rigore. Ma l’area di rigore friulana resta caldissima e il calcio di rigore arriva poco dopo per il fallo di Walace su Dumfries dopo un rimpallo con protagonisti Lukaku e Becao. Inizialmente l’arbitro Dionisi non aveva ritenuto esistenti gli estremi del rigore, poi ha corretto la sua decisione al VAR. E servono due rigori a Romelu Lukaku per tornare a segnare in Serie A. Infatti, il 90 nerazzurro si era fatto ipnotizzare da Silvestri, ma l’esecuzione è stata fatta ripetere per l’entrata anticipata dei difensori bianconeri. Alla seconda occasione, niente da fare per Silvestri. L’Inter continua a condurre la gara, ma quando sembrava pronta a tornare negli spogliatoi in vantaggio di un gol, ecco il pareggio dell’Udinese con Sandi Lovric, bravo a finalizzare la ripartenza friulana. Nella ripresa con il passare del tempo si allungano le squadre e saltano i dettami tattici. Prima l’occasione nerazzurra, ma Dzeko centra Silvestri. Poi l’occasione per gli uomini di Sottil che ripartono in contropiede in superiorità numerica, ma Success calcia malissimo vanificando il tutto. E dalla stessa azione il contropiede nerazzurro concluso da una grande volée di Mkhitaryan. All’87’ capita sui piedi di Lautaro l’occasione per chiudere la partita, ma a tu per tu con Silvestri, il centravanti argentino sceglie il pallonetto ma il pallone si spenge sul fondo. Ma un minuto dopo il Toro non sbaglia e chiude la pratica Udinese per l’Inter. Termina così 3-1 a San Siro.

Foto: Instagram Inter