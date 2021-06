Lukaku: “Meglio l’Inter del Chelsea, lo scudetto un sogno che avevo da bambino”

Romelu Lukaku, dal ritiro del Belgio, ha rilasciato un’intervista a HLN dove era obbligato a scegliere tra due opzioni. “Inter o Chelsea? Inter. Ho vinto con l’Inter ed era un sogno che avevo da bambino. In un posto ho avuto successo e nell’altro un fallimento. Drogba o Maradona? Drogba. Perché l’ho visto giocare e mi ha fatto sognare. Ibra o Lukaku? Tra lui e me scelgo me. Tutti i giorni della settimana. Amo me stesso (ride.ndr). Tornare all’Anderlecht? Si penso che tornerei all’Anderlecht un giorno, per chiudere un cerchio”.

FOTO: Twitter Lukaku