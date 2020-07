Lukaku: “L’obiettivo è vincere titoli, sogno di giocare all’Inter fin da bambino”

Intervenuto ai microfoni di InterTV a pochi minuti dal calcio d’inizio contro il Napoli, Romelu Lukaku ha presentato la sfida. Queste alcune delle dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter: “Nel ritorno della gara in Coppa Italia abbiamo fatto bene, ma abbiamo sbagliato troppe palle gol. Oggi altra gara importante, dobbiamo chiudere questo campionato nella maniera giusta. Spero in una vittoria. Napoli? Gattuso è un allenatore che motiva bene i ragazzi, loro sono una squadra che giocano sempre per vincere. Sarà una bella sfida. Giocare per l’Inter è un sogno che ho fin da bambino, farò sempre il meglio per la squadra. Il mio lavoro è far gol, ma l’obiettivo principale è vincere titoli”.

Foto: profilo twitter Inter