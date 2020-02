Lukaku: “L’Inter un sogno che si è avverato. Il derby? Che emozione! E su Ibra…”

Romelu Lukaku, attaccante e trascinatore dell‘Inter, ha parlato così ai microfoni di Tiki Taka in vista del prossimo derby contro il Milan: “Ibrahimovic? Zlatan è un grande professionista, lavora ogni giorno a 38 anni. E’ un giocatore e grande lavoratore. Ibra è un campione, ho solo rispetto per lui. Quando era a Manchester, i suoi consigli per me erano la cosa più bella. Il gol nel derby? Emozione grande, per me giocare in Italia e all’Inter era un sogno che poi si è avverato, la prima finale che ho visto era Inter-Lazio in Coppa Uefa, per questo avevo l’ambizione di giocare in Italia e all’Inter”, ha chiuso Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Inter