Lukaku: “L’Inter non voleva cedermi, ha rifiutato tre offerte. Poi Inzaghi ha capito il mio desiderio”

Intervistato da Hin.be, dal Belgio, Romelu Lukaku ha parlato ancora una volta della trattativa che lo ha visto passare dall’Inter al Chelsea in estate.

Il gigante belga ha raccontato come il club lo volesse trattenere ma la sua volontà era quella di tornare ai blues.

Queste le sue parole: “Il mio desiderio era quello di tornare al Chelsea, lo avevo da tempo in mente. All’Inter sono stato alla grande e sono cresciuto come uomo e calciatore. Quando è arrivata la terza proposta dei Blues ho capito che era una cosa seria e la mia testa era già a Londra. Il Chelsea ha offerto 110 milioni di euro più Zappacosta, l’Inter ha detto no: a quel punto mi sono recato nello studio di Inzaghi alla Pinetina per cercare di trovare un accordo. Devo dire che Inzaghi mi ha subito compreso, ha detto per una cifra giusta se è il tuo desiderio, puoi partire. Il Chelsea ha aumentato la posta e a quel punto, capendo il mio desiderio, hanno accettato. L’Inter mi ha dato tanto e sarà sempre nel mio cuore”.

Foto: Instagram personale