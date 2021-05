Lukaku: “Quest’anno è stato meraviglioso. Le lacrime? Ho pensato ai miei nonni”

Durante la festa Scudetto dell‘Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche il bomber Romelu Lukaku: “Quest’anno è stato meraviglioso per noi, abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto. Nella passata stagione ci siamo andati vicini, in questa siamo stati bravi mentalmente e fisicamente. Tutti quanti abbiamo fatto un grande step, sono orgoglioso di giocare nell’Inter”.

Poi sulle lacrime. “Non volevo piangere, ma le emozioni sono state molto forti. Sulla mia maglietta ci sono i miei nonni, ho pensato a loro: gli avevo promesso un successo importante, oggi ci sono riuscito”.

FOTO: Instagram Lukaku