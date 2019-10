Fattore L: l’Inter vola nel segno di Lautaro-Lukaku. Ma Conte s’infuria per l’ansia finale

Critiche, perplessità, dubbi. Tante sono state le parole spese, specie durante la sosta per le Nazionali, su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Un inizio non brillante per la designata coppia d’attacco dell’Inter, con i tifosi nerazzurri che gia iniziavano a domandarsi se fosse poi stata una scelta così corretta privarsi di Mauro Icardi per puntare sull’attaccante belga.

L’appuntamento di Reggio Emilia, con il Sassuolo, rappresentava in tal senso il classico esame da non fallire. E, Lautaro e Lukaku, no, non l’hanno fallito. Una doppietta a testa per scacciare via qualsivoglia incertezza, tre punti per una sempre più seconda Inter e, per Conte bicchiere mezzo pieno grazie al proprio fattore L. Come, appunto, Lautaro e Lukaku.

Bicchiere, però, pieno solo a metà perchè troppa è stata l’apprensione finale di una gara a tratti dominata ma aperta fino all’ultimo secondo. Con il tecnico salentino che non ha gradito l’atteggiamento dei propri giocatori, incapaci di gestire tranquillamente un finale solo apparentemente scritto. Mercoledì, contro il Borussia Dortmund, non sono ammessi cali di concentrazione.

Foto: Inter Twitter