Lukaku: “Lautaro grande talento. Brozovic? Se dovessi andare in guerra, lo porterei con me. Berni fondamentale”

Romelu Lukaku, nel corso di un “Q&A” sul proprio account Instagram, ha risposto alcune domande dei propri followers: “Sono molto contento di giocare all’Inter, in Italia mi sto trovando molto bene. I tifosi dell’Inter sono i migliori del mondo. Lautaro Martinez? Uno dei migliori talenti che abbia visto. Sebastiano Esposito? Grande talento, se continua così diventa un top. Brozovic? Se dovessi andare in guerra, prenderei uno come lui. Grande personalità con molta qualità. Berni? È fondamentale perché rappresenta il collante della squadra. Quando hai bisogno di qualcosa, lui è sempre lì. Sempre positivo e dà consigli con le parole giuste prima di giocare”.