Lukaku: “La svolta dopo la finale di Europa League persa. In Italia la gente è passionale, in Inghilterra più fredda”

Intervistato da Vogue Uomo, l’attaccante del Belgio e dell’Inter, Romelu Lukaku, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, in particolare dall’arrivo in Italia.

Queste le sue parole: “L’amore che ricevo in Italia è diverso da quello inglese, perché è appassionato, si sente che viene dal cuore. La gente te lo dimostra, si vede dagli occhi che sono sinceri. Dico una cosa: la mia stagione è andata benissimo. Ogni volta che la gente mi vede in giro mi osanna, mi salta addosso e io cerco di corrispondere il loro affetto, cerco di dedicargli del tempo, di essere gentile con loro. E pure mi dicono sempre che vivo in una città come Milano che è tra le meno passionali, che se avessi giocato tipo a Napoli o Roma non sarei potuto uscire di casa. Però io sento tanto affetto. L’esempio più lampante di questa cosa è quando, dopo la finale di Europa League, dopo tutto quello che è successo, la risposta emotiva che c’è stata mi ha dimostrato che la gente mi voleva veramente bene, perché ho ricevuto più affetto che negatività. Nonostante la sconfitta di quel giorno. È lì che mi è scattato dentro qualcosa che mi ha fatto dire che avrei fatto qualsiasi cosa avessi potuto per far vincere la mia squadra”.

Foto: Twitter Inter