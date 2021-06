Lukaku: “La Serie A ti insegna molto tatticamente. Ogni partita è una battaglia”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter e del Belgio e attuale capocannoniere di Euro 2020, ha parlato su Twitter, rispondendo ad alcune domande di suoi tifosi.

Queste le sue parole, in merito anche alla Serie A: “La Serie A è davvero dura tatticamente. Ogni incontro è diverso e a volte hai solo una possibilità per partita, quindi devi coglierla. Ci sono squadre che difendono alla morte e trovare spazi è difficile. Davvero un campionato stimolante per un attaccante perchè deve trovare tanti modi per cercare di fare breccia alle difese rocciose. Differenze tra Milano e Manchester? Solo il gioco è diverso: devi usare di più il tuo cervello in Italia. Qualcosa che hanno detto che non potevo fare”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020