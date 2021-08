Lukaku: “La Serie A tecnicamente e tatticamente è superiore. Ma l’intensità che c’è in Premier la adoro”

Nella lunga intervista rilasciata al sito ufficiale del Chelsea, Romelu Lukaku ha parlato anche della differenza tra la Serie A e la Premier.

Queste le sue parole:

Hai segnato 30 gol con l’Inter la scorsa stagione quando i nerazzurri hanno vinto lo Scudetto per la prima volta in 11 anni, ma prima hai giocato per otto stagioni in Premier League. Quali sono le principali differenze che hai riscontrato tra i campionati?

“L’Italia è tatticamente e tecnicamente un campionato migliore, ma qui in Inghilterra è tutta una questione di intensità. È questo che fa la differenza ma per me non è un problema perché sono qui da otto anni e so di cosa si tratta. Non è che sono un nuovo giocatore che entra e non sa bene cosa aspettarsi. Conosco il campionato, ho segnato una discreta quantità di gol qui ma il passato è passato e ora dobbiamo guardare avanti. ‘Sono una nuova versione di quel giocatore di prima. Mi sono evoluto e la squadra a cui mi unirò è una squadra molto forte, quindi ora dobbiamo solo dimostrarlo sul campo sfidando per la Premier League”.

Ti senti come se avessi delle cose in sospeso qui in Inghilterra e al Chelsea?

“Non parlo davvero delle mie ambizioni personali, ma si appoggiano alle ambizioni del club. Ecco perché sono tornato. Il Chelsea vuole continuare a vincere, continuare a crescere come club e dominare davvero in Inghilterra e in Europa. È qualcosa che volevo e sono qui ora, quindi tocca a me aiutare la squadra a raggiungere il suo potenziale.’

Abbiamo visto sui social media quanto sei vicino alla leggenda del Blues Didier Drogba. Sei stato in stretto contatto nelle ultime settimane allora?

“La nostra amicizia significa il mondo per me. Non è che parliamo una volta al mese, parlo con lui quasi tutti i giorni. Abbiamo una chat di gruppo, quindi comunichiamo costantemente e sono stato al telefono con lui un po’ di più nelle ultime due settimane. “Avevo molte domande da porre e lui conosce ancora molte persone qui, quindi mi ha davvero preparato bene con gli ultimi dettagli. Ora ho solo bisogno di conoscere un po’ meglio i giocatori e l’allenatore ed essere disponibile il più rapidamente possibile per la squadra”.

Quali sono i piani per i prossimi giorni?

“Sono pronto, quindi si tratta solo di entrare nella squadra e provare a dimostrare a me stesso agli allenatori che se sono necessario, posso giocare. Dobbiamo tutti competere durante la settimana per guadagnare il nostro posto da titolare. ‘Per me sarà una nuova battaglia, ma stiamo tutti combattendo per una causa: assicurarci che il Chelsea vinca! Farò in modo che in allenamento dia il 100% ogni giorno e mi assicurerò di essere pronto per ogni partita. “Sono felice che la prima sia una grande partita in trasferta all’Arsenal, quindi speriamo di poterci preparare bene e ottenere un buon risultato”.

