Lukaku-Kvara, il Napoli conduce 2-0 sul Milan all’intervallo

Due squilli del Napoli in una gara fatta dal Milan. Ma nel calcio conta segnare e il Napoli lo ha fatto. Al primo attacco, Napoli avanti al 5′. Pallone filtrante per Lukaku che vince il duello con Pavlovic e deposita in rete il vantaggio degli azzurri.

Il Milan ci prova, Musah prova un destro a giro al quarto d’ora, palo sfiorato. Al 21′, indecisione nella difesa partenopea, non ne approfitta Okafor. Milan che il possesso del campo, il Napoli prova a difendere e ripartire ma quando lo fa mette i brividi ai tifosi rossoneri. Politano sfiora il palo alla mezz’ora. Il Milan prova dall’altra parte con un tiro di Morata, ma para Meret, che blocca senza problemi un colpo di testa lento di Loftus-Cheek. Quando si sta avvicinando l’intervallo, il Napoli raddoppia.

Azione personale di Kvara che si accentra, calcia e batte Maignan per il 2-0 del Napoli. Milan annichilito, azzurri che vanno all’intervallo sul doppio vantaggio pesantissimo.

Foto: sito Napoli