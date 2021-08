Lukaku prima di partire per Londra: “Manderò presto un messaggio ai tifosi dell’Inter”

Per Lukaku al Chelsea si attende solo l’ufficialità. Ormai è certo: il colosso belga sarà un nuovo giocatore dei Blues. Dopo le visite mediche di quest’oggi a Milano, infatti, l’attaccante è partito in direzione Londra per andare a firmare il contratto milionario che lo legherà al club di Roman Abramovich. Intanto, come riporta Sky Sport, Lukaku ha avuto un pensiero per gli ormai suoi ex tifosi nerazzurri: “Manderò presto un messaggio ai tifosi dell’Inter”, ha detto prima di salire sull’aereo alla volta dell’Inghilterra.

Foto: Instagram Lukaku