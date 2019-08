Lukaku-Inter, call conference in corso. La nuova offerta…

L’Inter accelera per Romelu Lukaku. Circa un’ora fa vi abbiamo raccontato la trattativa in call conference tra il club nerazzurro e il Manchester United, i contatti sono ancora in corso, la volontà è quella di trovare la giusta quadratura per regalare a Conte lo specialista belga. La Juve è condizionata dalle cessioni che non arrivano (in testa quella di Dybala), l’Inter ha davanti un’autostrada che vuole percorrere fino in fondo. Pastorello è a Londra, Steven Zhang, in compagnia di Ausilio e Marotta, è rimasto in sede, eventualmente per preparare il viaggio in Inghilterra. Il presidente nerazzurro è disposto ad allargare i cordoni della borsa, la nuova offerta per Lukaku sfonderà il muro dei 70 milioni per arrivare a circa 75 più eventuali bonus. E in casa Inter cresce la fiducia per poter trovare le intese con i Red Devils.

Foto: Twitter ufficiale Premier League