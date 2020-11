Lukaku indispensabile: corsa contro il tempo per Atalanta-Inter

Romelu Lukaku è importante, bisognerebbe dire indispensabile, per gli equilibri e le migliori fortune dell’Inter. Ha saltato la gara di Madrid per infortunio, entro domani capiremo se l’attaccante riuscirà a recuperare per la delicata gara di Bergamo, fissata per domenica pomeriggio alle 15. Non sarà semplice, bisognerà soprattutto non correre rischi, ma Lukaku ci vuole provare. E sarà una corsa contro il tempo.

Foto: Instagram personale