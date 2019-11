Lukaku in versione “Fenomeno”: 9 gol nelle prime 11 gare con l’Inter, eguagliato Ronaldo

Un avvio di stagione da urlo per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato decisivo anche nella gara del Dall’Ara: l’ex United ha ribaltato il Bologna con una doppietta d’autore. E così per Big Rom fanno 9 gol in 11 partite in maglia nerazzurra. Nessuno dei grandi bomber dell’Inter nell’ultimo ventennio è riuscito a inanellare cifre così impressionanti: l’ultimo nerazzurro capace di segnare nove reti in undici gare era stato Ronaldo il Fenomeno nell’autunno del 1997. Ma non è tutto, per Lukaku si tratta anche della miglior partenza in carriera: il classe ’93 mai era riuscito a mettere insieme nove reti in campionato dopo appena undici partite. Numeri da record che fanno volare l’Inter targata Antonio Conte.

Foto: sito ufficiale Inter