Lukaku: “In estate tanti parlavano di me, ma io non lo faccio. Dimostro in campo”

Prima doppietta in campionato per Romelu Lukaku, che ha trascinato la Roma al 4-1 sul Cagliari: “È la Roma di Lukaku? No, la Roma è la Roma. Siamo una squadra, dobbiamo migliorare: siamo in una posizione difficile, ma stiamo crescendo. Vogliamo fare meglio, possiamo fare meglio, per i nostri tifosi e la nostra città. Sono contento. Segreto di questo avvio? Sono un professionista. Ho lavorato in estate: tanti hanno parlato di me, ma io non parlo. Dimostro in campo cosa devo fare per la squadra: oggi è andata bene”.

Foto: Instagram Roma