La Roma si riporta avanti a Tiraspol. Grande azione personale di Romelu Lukaku, che si libera in area di rigore e scarica in rete il sinistro per il 2-1 giallorosso. L’ex Inter prosegue così la sua striscia invidiabile in Europa League, manifestazione nella quale segna da ben 12 partite consecutive, per uno score complessivo di 16 gol.

Foto: Instagram Lukaku