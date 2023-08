Ha voluto fortemente la Roma: si è decurtato lo stipendio, ha detto no ai soldi dell’Arabia. Scende la scaletta dell’aereo con un sorriso larghissimo e la mano sul cuore per ringraziare i 5000 tifosi che lo attendevano. I cori esprimono la gioia e la passione giallorossa. Ora le formalità burocratiche con visite e firme per quello che è stato un grande colpo invocato da Mourinho.