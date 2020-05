Lukaku: “Grazie a Drogba e Anelka sono diventato la persona che sono oggi”

Intervenuto in diretta streaming con Bleacher Report durante una partita a Call of Duty, l’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, ha ricordato la sua prima esperienza al Chelsea: “Avevo solo 18 anni, avevo appena finito le superiori tre mesi prima, mi ero diplomato e di colpo ero già nel treno per Londra. Lì conobbi Drogba, stava facendo fisioterapia. Mi disse subito che dovevo mostrargli il carattere ‘Blue’. Da quel giorno cominciammo a parlare ogni giorno per almeno un’ora, prima dell’allenamento, dopo l’allenamento. Lui, Anelka e ogni altro giocatore in quello spogliatoio mi hanno mostrato ciò che serve per diventare la persona che sono oggi. Non era tanto l’allenatore, quanto i giocatori: avevano la mentalità che faceva dire loro: ‘ok, andiamo a vincere’. È stata un’ottima esperienza, ho visto come hanno vinto la Champions League, l’FA Cup e questo mi è servito fino ad oggi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Internazionale Milano