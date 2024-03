Lukaku: “Grandissima prova. Ma con le inglesi non è mai finita. Vogliamo il quarto posto”

Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato a Sky dopo il successo sul Brighton.

Queste le sue parole: “Da parte nostra è stata una bella partita. Il Brighton gioca molto bene e cerca sempre di bucare la difesa, ma difensivamente abbiamo fatto un ottimo lavoro. In attacco abbiamo tanto, potevamo fare tanti gol e ci siamo riusciti. Contro le squadre inglesi non è mai finita, al ritorno dobbiamo giocare ancora meglio”.

Il tuo gol? Ti aspettavi lo sbaglio del difensore? “Sì, io speravo che lui lasciasse rimbalzare il pallone così da poter utilizzare il mio corpo. Lui ha sbagliato lo stop e poi devo sempre crederci in questi errori dei difensori. Il gol? Ho analizzato il portiere prima della partita dai video e sapevo quello che dovevo fare”.

Cosa vi ha dato De Rossi in questa proposta offensiva? “Più libertà per i giocatori a centrocampo di infilarsi negli spazi stretti. Prima giocavo più di sponda, adesso devo attaccare la profondità. Ho giocato sempre con un altro attaccante, è la prima volta in Italia che gioco da solo, adesso mi sto trovando molto bene e anche la squadra si trova molto bene. Dobbiamo continuare a crescere e credere che possiamo arrivare in alto in campionato e il più lontano possibile in Europa League”.

Non vi accontenta di nulla in Europa:“Dobbiamo sognare ed arrivare il più lontano possibile. Dobbiamo andare ancora a Brighton. La grande squadra cerca sempre di migliorare e vincere ogni partita, la mentalità sta cambiando. L’allenatore mette il suo impegno e noi diamo il massimo”.

Cosa vi ha dato De Rossi a livello di mentalità? “Lui parla sempre di nuovi obiettivi, di dare il massimo in allenamento. Ogni allenamento è un test fisico e tattico, questo a me piace tanto. Un giocatore di alto livello deve essere sempre stimolato, lui dà sempre la motivazione di non mollare. Dobbiamo arrivare nelle prime quattro e in Europa il più lontano possibile”.

Foto: Instagram Roma