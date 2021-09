Lukaku: “Gara dura. L’esperienza avuta in Italia mi è servita questa sera”

Il match winner, il trascinatore del Chelsea, Romelu Lukaku, ha parlato a Mediaset dopo il successo dei blues con lo Zenit.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per la vittoria, è stata una partita difficile contro un avversario complicato. Mi sono divertito a giocare contro una difesa a cinque perché in Italia ero abituato ad affrontare squadre con questo tipo di schieramento, stasera ci è voluto un po’ di tempo ma siamo riusciti a sbloccarla grazie anche al bel cross di Azpilcueta. Bisogna pensare a una partita per volta ma sono molto fiducioso: stiamo lavorando bene, siamo ambiziosi e vogliamo crescere ancora”.

Foto: Instagram personale