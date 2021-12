Lukaku: “Fisicamente sto bene, ma non sono contento della situazione”

Romelu Lukaku, attaccante belga del Chelsea, ha parlato anche della crescita avuta in Italia nell’intervista rilasciata a Sky Sport: “Fisicamente sto bene, ancora meglio di prima. Dopo due anni in Italia, in cui ho lavorato tantissimo all’Inter con preparatori e nutrizionista, fisicamente sto bene. Non sono però contento della situazione, questo è normale. Il mister ha scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista. Non sono contento della situazione, ma sono lavoratore e non devo mollare”.

Foto: Instagram personale Lukaku