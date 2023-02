Lukaku fa esplodere San Siro, l’Inter vince l’andata contro il Porto (1-0). Espulso Otavio

Il primo round degli ottavi va all’Inter: 1-0 al Porto, decide la rete del subentrato Lukaku. Il primo squillo è nerazzurro, all’11’, quando Lautaro Martinez non riesce a sfruttare al meglio il cross dalla sinistra di Dimarco. Al 18′ è ancora l’Inter a rendersi pericolosa con Calhanoglu che impegna Diogo Costa che deve alzare il tiro del turco sopra la traversa. Al 37′ arriva la prima occasione anche per il Porto con Galeno che non sfrutta la respinta di Onana dopo il tiro Grujic. Nervosismo sul finale di primo tempo: prima il contatto in area di rigore tra Darmian e Galeno ma per l’arbitro non è calcio di rigore. Poi il testa a testa tra Dimarco e Otavio, entrambi ammoniti, a causa di una rimessa non restituita all’Inter. Ma l’occasione più grande del primo tempo arriva in pieno recupero: punizione calciata da Dimarco dalla destra, Bastoni anticipa la difesa portoghese sul primo palo ma Diogo Costa non si fa sorprendere compiendo un’autentica prodezza. Al 53′ arriva il primo squillo della ripresa per i nerazzurri che sfiorano il vantaggio con il diagonale di Barella. Immediata la risposta degli ospiti che ci provano con Taremi, ma Onana è attento e respinge il tentativo del centravanti iraniano. Al 73′ arriva un’altra grande occasione per i nerazzurri: Lukaku servito da Calhanoglu mette in mezzo per Lautaro Martinez che ci prova in spaccata ma manca di un soffio la sfera a porta vuota. Al 77′ arriva anche l’espulsione per Otavio, protagonista di una serata di provocazioni più che di gesti tecnici. Aumenta il pressing l’Inter, il Porto cerca di difendere il pareggio. E all’85’ arriva il vantaggio Inter con Lukaku, bravo a ribattere in rete il pallone restituitogli dal pallo dopo una bellissima girata aerea su cross dalla destra. E sempre Big Rom ha sfiorato il raddoppio, ma Diogo Costa non si è fatto sorprendere e ha chiuso la porta al centravanti belga. Termina così 1-0 a San Siro, l’Inter si aggiudica l’andata della sfida contro il Porto.

Foto: Instagram Inter