Lukaku fa 77 gol in Nazionale: agganciato Pelé con il Brasile

Con la doppietta messa a segno questa sera con il Belgio, Romelu Lukaku ha raggiunto quota 77 gol in Nazionale, agganciando una delle più grandi leggende del calcio mondiale: Pelè. Il brasiliano, però, raggiunse questo traguardo in 92 gare, mentre l’ex Inter in 110.

Foto: twitter Nations League