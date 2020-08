Lukaku fa 30, Eriksen raddoppia: l’Inter è ai quarti di Europa League

Pratica archiviata con facilità per i nerazzurri che mettono a sedere il Getafe con Lukaku ed Eriksen e chiudono l’ottavo di finale sul 2-0. L’Inter passa in vantaggio al 33′ con Lukaku che su lancio di Bastoni dalla difesa non sbaglia e porta i suoi sull’1-0 firmando il 30esimo gol in stagione. Nella ripresa il Getafe fallisce il pari con Molina che dal dischetto fallisce l’occasione del gol con la palla che si spegne al lato di Handanovic. All’83’ arriva il raddoppio dei nerazzurri con Eriksen che da appena entrato non fallisce l’appuntamento col gol. Al triplice fischio l’Inter strappa il pass per i quarti di finale e affronterà lunedì 10 alle ore 21:00, la vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers in programma domani. Nell’altro ottavo di finale tra Manchester United e Lask Linz, sono gli inglesi a staccare il pass per le final eight di Europa League grazie ai gol di Lingard e Martial.

Foto: twitter Inter