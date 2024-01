Lukaku e un rigore di Dybala ribaltano la Cremonese: 2-1 all’Olimpico. Roma ai quarti, ora derby con la Lazio

La Roma accede, con sofferenza, ai quarti di Coppa Italia, vincendo in rimonta 2-1 con la Cremonese, che già l’anno scorso aveva fatto un brutto scherzo ai giallorossi. Stavolta i lombardi vanno vicini alla nuova impresa, ma nel finale la spunta la maggiore qualità dei capitolini.

Roma che ha costruito poco nel primo tempo, tranne una occasione clamorosa, con una traversa di Pellegrini, dopo un miracolo del portiere lombardo su Belotti.

Cremonese che è stata attenta, molto aggressiva (ben 4 gli ammoniti), 6 in totale, con i due della Roma. Cremonese brava a colpire nel’unica occasione avuta, con Tsadjout al 37′ che gela la Roma. Fischi all’Olimpico al 45′, Roma sotto 1-0 dopo i primi 45 minuti.

Nell’intervallo, Mourinho si gioca subito tre cambi, dentro Dybala, Kristensen e Zalewski. La Roma ci prova, ma è sfortunata, con un nuovo legno, stavolta di El Shaarawy, a negare la rete del pareggio. Cremonese che nelle ripartenze è pericolosa ed è Zanimacchia a far tremare l’Olimpico, troando però attento Svilar in uscita.

La Roma evita i guoi al 78′. Grande combinazione Lukaku-Dybala, palla per il belga che nn sbaglia, per l’1-1. Assalto dei giallorossi per evitare anche i supplementari. Mourinho si gioca anche la carta Spinazzola e l’esterno all’84’ si procura un rigore, molto contestato. Dagli 11 metri, lo specialista Dybala non sbaglia per il 2-1 della Roma.

Rimonta completata, la Roma con fatica passa ai quarti di finale. Ora ci sarà un interessantissimo derby con la Lazio ai quarti.

Foto: Instagram Roma