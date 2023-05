Lukaku: “E’ un momento decisivo per noi, stiamo arrivando a un livello top”

Romelu Lukaku ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma all’Olimpico.

Queste le sue parole: “Sono veramente contento della prestazione di tutto la squadra, stiamo arrivando a un livello top. Dobbiamo solo continuare così, ora è il momento importante per tutti. Sappiamo la nostra situazione e dobbiamo sfruttare ogni situazione per far male agli altri. Gara maschia? A me piace, così viene fuori la nostra voglia di vincere. E oggi è emersa anche la nostra maturità, anche così abbiamo portato la partita a casa. Ora dobbiamo recuperare bene e da domani prepareremo il match con il Milan. A livello personale, ora sto bene ma tutti stiamo bene: dobbiamo continuare così. Messaggio a Inzaghi? L’Inter è più importante, non devo guardare altro che non sia aiutare la squadra”.

Foto: Instagram Inter