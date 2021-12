Romelu Lukaku ha deciso la vittoria del Chelsea sul campo dell’Aston Villa. L’attaccante belga, entrato in campo nella ripresa al posto di Chalobah, ha segnato il temporaneo ma al tempo stesso fondamentale 2-1, ritrovando un gol in Premier che mancava dal mese di settembre. Il club di Birmingham è la vittima preferita di “Big Rom”, nove gol in dieci partite per l’ex Inter contro l’Aston Villa. Foto: Twitter Chelsea