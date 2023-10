Lukaku e Pellegrini: la Roma risorge. Battuto il Frosinone 2-0

La Roma riparte dopo le 4 sberle di Genova e vince il derby laziale con il Frosinone. Successo per 2-0 per i giallorossi.

La Roma passa in vantaggio con uno squillo di Lukaku, al 21′. Gran movimento del belga sul tracciante di Mancini con velo di Dybala, messo a sedere Oyono e 1-0. Pochi minuti è ancora Big Rom a spaventare Turati, pronto però a ribattergli un bolide centrale. Ottimo Frosinone però, per i primi minuti, che hanno spaventato Rui Patricio e la retrogardia giallorossa.

A fine primo tempo la Roma conduce 1-0.

Nella ripresa, il Frosinone non riesce a impensierire i giallorossi, che abbassano i ritmi e controllano la gara, provando a ripartire. Chance per Dybala al 63′, bravo Turati a salvare i ciociari. All’83’, calcio di punizione di Dybala, palla in mezzo e capitan Pellegrini, all’ultima palla toccata, insacca per il raddoppio giallorosso.

Nel finale, da segnalare un infortunio all’arbitro Marchetti, gara che arriva al 99′, poi finisce. Torna a vincere la Roma, che scaccia i fantasmi di Genova e sale in classifica a 8 punti. Resta a 9 il Frosinone.

Foto: Instagram Roma