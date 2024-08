Lukaku e Conte: certi amori non finiscono, ma ripartono da Napoli

Romelu Lukaku e Antonio Conte, un amore calcistico senza confini. Un legame professionale sbocciato a Milano, sponda nerazzurra. Due stagioni – dal 2019 al 2021 – e un feeling totale, in campo e fuori. Big Rom considera Conte il miglior allenatore della sua carriera, il tecnico leccese non ha dubbi, quando gli chiedono di indicare il suo centravanti preferito: in cima alle sue preferenze c’è Romelu. E così è stato anche a Napoli. Un inseguimento durato per mesi e che – finalmente – ha trovato la sua parola fine con Big Rom che raggiungerà presto Conte ai piedi del Vesuvio.

Nel biennio 2019-21 all’Inter si è vista senza dubbio la miglior espressione di Romelu Lukaku. Dopo averlo ammirato e inseguito già in Inghilterra, quando l’attaccante vestiva le maglie di Everton e Manchester United mentre Conte sedeva sulla panchina del Chelsea, l’allenatore riuscì ad allenarlo nel corso della sua avventura all’Inter, culminata con la vittoria dello Scudetto 2020/21. L’inizio di una storia d’amore. All’Inter sono stati assoluti protagonisti: Conte in panchina, Lukaku al centro dell’attacco. I numeri non mentono e raccontano di un dominio totale: due stagioni, 95 presenze, 64 gol e 16 assist. In coppia con Lautaro Martinez, la prima avventura di Lukaku in nerazzurro (chiusa quindi con il trasferimento al Chelsea) sotto la guida dell’allenatore pugliese è stata più che positiva. Strapotere fisico, velocità e protezione palla. La sensazione di dominio assoluto del belga che fisicamente non è mai stato così devastante, merito di un programma personalizzato che ha curato nei minimi dettagli.

Adesso la coppia Conte-Lukaku si prepara a scrivere un nuovo capitolo, a tinte azzurre questa volta. Con il loro destino nuovamente intrecciato, Romelu Lukaku e Antonio Conte sono pronti a regalare nuove emozioni ai piedi del Vesuvio. Dopo aver riscritto la storia a Milano, il duo si prepara a lasciare il segno anche a Napoli.

Foto: Inter Instagram