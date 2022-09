Lukaku e Calhanoglu si allenano a parte. Ma l’obiettivo è esserci contro la Roma

L’Inter di Simone Inzaghi si è allenata oggi ad Appiano Gentile. Assenti i nazionali, ovviamente. Ma tutti gli occhi erano per Lukaku e Calhanoglu. Non è ancora certo riusciranno, o meno, a tornare contro la Roma dopo la sosta. Entrambi, infatti, sono in recupero dagli infortuni patiti nelle scorse settimane. I due si sono allenati a parte oggi: l’obiettivo è esserci contro José Mourinho. La prossima settimana di lavoro sarà fondamentale per capire se potranno essere della partita. Il loro contributo sarà importante per aiutare l’Inter a uscire dal momento complicato.

Foto: Instagram Lukaku